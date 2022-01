Estaban juntos en un exclusivo restaurante de West Hollywood cuando decidieron que ya no se iban a esconder más: "Vimos a todos los paparazzi y yo en plan: 'Oye, ¿Qué hacemos?'. Y me dijo: '¿Sabes qué? Estoy harta'. Y yo: 'A tomar por culo, vamos allá'. Me sentó bien, así que salimos cogidos de la mano del restaurante . ¿Qué quieres que te diga? Sí, estamos juntos”, confiesa Rauw.

Es más, cuando recogió su premio en la gala de premios de Los 40 Principales, le dio un beso a Rosalía (que le había hecho entrega del galardón) en el escenario y la llamó "su musa". No obstante, esto no quiere decir que todo lo que escribe hable de ella: "No todas las canciones van sobre ella específicamente. Puede ser mi musa, pero me inspira en diferentes sentidos: sonidos, en temas de producción, no de manera literal. La gente se confunde. Ahora mismo, si saco una canción triste, no tiene nada que ver con mi vida personal", explica.