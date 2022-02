Rosalía analiza verso por verso la letra de 'Saoko' y anuncia el lanzamiento de 'Chicken teriyaki': "Qué emoción"

Rosalía ha anunciado que este jueves a las 18.00 horas estrena tanto la canción como el videoclip de 'Chicken teriyaki'

'Saoko' es una canción inspirada en el reguetón clásico y Puerto Rico, "pero con algunos toques de jazz"

En un vídeo, la cantante ha analizado la letra de 'Saoko' y ha explicado por qué eligió escribir cada uno de los versos de la misma

Queda menos de un mes para que Rosalía estrene 'Motomami', un álbum que está dando mucho de lo que hablar antes incluso de su lanzamiento. Rosalía ha ido lanzando algunas pistas a través de sus redes sociales sobre cómo será este disco tan esperado y también ha estrenado algunas de las canciones que lo compondrán.

Una de estas canciones que ya ha publicado ha sido 'Saoko' y este jueves 24 de febrero por la tarde estrenará 'Chicken teriyaki'. Pues bien, el lanzamiento de 'Saoko' fue muy polémico; hubo mucha gente, incluso fans de la cantante, que se quejó de que no se entendía lo que esta quería decir por culpa de su pronunciación.

Es más, tal fue la confusión que creó la artista catalana con esta canción que un joven arrasó en las redes al explicar parte del significado de esta. No obstante, lo que sí que quedó claro desde un primer momento es que la idea principal que Rosalía quería transmitir con ella era la de la transformación.

Ahora, ha sido la propia Rosalía quien en un vídeo para 'Genius' (una empresa estadounidense que permite a los usuarios aportar anotaciones e interpretaciones a las letras de canciones, noticias, fuentes, poesía y documentos) ha analizado detenidamente el significado de su canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Genius (@genius)

Su inspiración para componer Saoko

Nada más publicar el título de la canción, fueron muchos los fans de Rosalía que pensaron que esta podría ser una especie de homenaje a Daddy Yankee y Wisin por su canción 'Saoco', y no estaban equivocados: "Tenía ganas de que hubiera una canción inspirada en reguetón, pero con algunos toques de jazz. Lo primero que venía a la cabeza era hacer un sample como homenaje a una canción clásica de reguetón, 'Saoco', me encanta Wisin, me encanta Yankee".

Además, la catalana es una apasionada tanto del jazz como del reguetón, así que esta mezcla le parecía muy especial: "Tiene un toque de jazz porque me encanta y me gustaría que esos dos géneros se reconciliaran", dice la artista.

Puerto Rico fue también clave en su inspiración, tanto Wisin como Daddy Yankee son puertorriqueños, también lo es su actual pareja Rauw Alejandro: "La inspiración es Puerto Rico, tiene un sazón muy especial y los artistas de RD son los mejores haciendo eso, a mí me inspiran", asegura.

Analiza la letra de la canción

A continuación, Rosalía canta a capella la canción y va analizando su letra: "Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko". Esta manera de empezar la canción es justo lo que buscaba Rosalía: "Me gustaba la idea de empezar una canción con 'a ver a ver qué estás diciendo' y decir algo que es un clásico del reggaeton". Además, ha aclarado que "saoco es una palabra de origen africano que significa energía y movimiento. Dije 'tiene que llamarse así la canción'".

"Cuando pone' perla' en el collar de Vivienne e' diferente, ya no son perla', uh, no. Cuando los cubito' de hielo, ya no es agua, ahora es hielo, se congela, uh, no", así sigue su canción porque "en ese momento llevaba en el estudio un collar de Vivienenne Westwood y dije por qué no decir eso. Hablar de estos collares icónicos".

"Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya to' eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías y ardió (uh, no), uh, no", la explicación a estos versos de la canción es que "una de las cosas más presentes en nuestro día a día que se transforma es eso. Como la noche va al día y del día a la noche, qué ejemplo hay más claro hay de transformación que ese". Sobre la referencia al caballo de Troya, Rosalía añade: "Para mí era una referencia como para decir 'Ah, ¿pero tú te crees que me conoces y sabes quién soy? No'. Por eso digo lo de Troya, se pensaban que lo tenían todo bajo control y bummm".

"Eh, yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo", las mariposas son como cantar en directo para Rosalía: "Las mariposas me dan miedo, mi hermana lo sabe. Normalmente me gustan, las veo como algo precioso pero me dan miedo y siento que para mí el escenario es lo mismo. Siempre voy a las cosas que me dan miedo, por eso he escogido la mariposa como el símbolo de MOTOMAMI".

"Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella', yo me transformo. Pasá' de vuelta', yo me transformo. Como Sex Siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy to'a' las cosa', yo me transformo", en esta parte de la canción continúa explotando la idea de la transformación: "Si tú aceptas el cambio aceptas la contradicción, porque a lo mejor algo que antes te parecía bien o era un principio para ti igual si cambias ya no lo es. Para mí el ser humano es ser contradictorio y no hay nada más excitante que el cambio o la transformación. A veces pienso que la gente tiene una idea muy rígida de quienes son los demás y las personas estamos en constante transformación y yo lo celebro, me parece positivo".

"Frank me dice que abra el mundo como una nue'. Si me muero, que me muera por la boca como muere el pe'", sobre estas frases Rosalía añade: "Frank Ocean es un artista que ha inspirado a toda una generación. Estaba con él en el estudio, dijo esa frase y nunca no se me olvidó".

"Sé quién soy y a donde voy, ya nunca se me olvida (uh, uh, uh). Yo manejo, Dios me guía", Rosalía también ha querido hacer referencia a Dios en su canción: "Yo manejo es el libre albedrío, pero Dios me guía es porque siempre hay una referencia".

"El logo de LEGO, bebé (pu-pu-pu-pu). Kim K cuando está blonde, bebé (pu-pu-pu-pu). Un tee white con tie-dye, bebé (pu-pu-pu-pu). La calle en Navidad, bebé", Rosalía que es muy amiga de las Kardashian nombra a una de ellas también su canción: "Estaba buscando, qué logo se ha transformado a lo largo de los años. Y vi el de Lego. Y luego Kim K cuando está blonde es porque todos conocemos el look de Kim, morena, y para mí el cambio más extremo es cuando la veo de rubia. Es icónica".

"Como un pavo real, bebé (pu-pu-pu-pu). La cerilla al quemar, bebé (pu-pu-pu-pu). Tu cara, tu mirá', bebé (pu-pu-pu-pu). Si te vuelvo a besar, bebé. Si ere' la pámpara, nada te pue' parar, uh. Si ere' la pámpara, nada te pue' parar, y ya", sobre estos versos, ha querido explicar que "quería que se sintiese la energía, con sentirse de una cierta manera, imparable. Que eres la hostia, se dice en mi país. Una amiga de República Dominicana me dijo que allí se decía 'la pámpara'. Suena muy bonito, me recuerda a luz, a poderío, entonces de ahí viene. Es como decir 'si quieres algo, ahí que vas. Y confiar en uno mismo".

"Fuck el estilo. Fuck el stylist. Tela y tijera', y ya. Cógela y córtala, y ya", Rosalía ama la moda, solo hay que ver sus estilismos para saberlo y ha querido aclarar una cosa con respecto a esta parte de su canción: "He trabajado con estilistas. Y los quiero mucho. Pero hay veces que una tiene que vestirse una misma y sacar un lookazo igualmente. Por eso dije 'me da igual, me voy a poner lo que sea que yo lo defiendo. A veces tengo que vestirme yo misma, buscarme la manera y yo me hago mi lookazo".

¿Qué sabemos de 'Chicken teriyaki'?

Este jueves a las 18:00 horas Rosalía estrena 'Chicken teriyaki', también el videoclip. A su perfil de Instagram ha subido un vídeo en el que se le puede ver con su nuevo look bailando rodeada de una gran multitud de bailarines.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)