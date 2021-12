Una isla de Inglaterra busca un rey para gobernarla, tras la jubilación del monarca anterior

Cuando somos pequeños, y por la influencia de algunas películas (Disney, no miramos a nadie...), muchos de nosotros soñamos con ser reyes y reinas. Ser dueño de todo lo que alcanza a ver tu vista, mandar a tus súbditos, pegarte comilonas... así nos contaron los cuentos que era la vida de la monarquía. Sin embargo, cuando creces y entiendes en qué consiste realmente ser rey, y, sobre todo, que a nadie le cae una corona del cielo, empiezas a fantasear con otros estilos de vida, como ser jedi o recibir una carta de Hogwarts atrasada. Mucho más probable.

Ningún adulto sueña con convertirse en rey de repente, porque esa cosas no pasan. ¿O sí que pasan? En Reino Unido parece que sí. En la Tierra del Rey Arturo, que se convirtió en monarca tras conseguir sacar una espada de una roca, todo es posible. Y si un plebeyo quiere ser rey, ¡puede! ¡No tiene que haber nacido en Buckingham! Basta con postularse para una oferta de empleo muy curiosa que se ha publicado recientemente: ser el rey de Piel Island .

El ayuntamiento de Barrow in Furness ha publicado una oferta de empleo para encontrar un nuevo rey o gobernador del peñón Piel Island, un pequeño islote que se encuentra a 800 metros de sus costas. ¿Y qué requisitos deberá cumplir el próximo rey de esta isla inglesa? Probablemente no te esperabas que fueran estas.

No, no buscan a una persona justa, o a la que le siente bien la corona, ni siquiera una persona con un linaje especial. Buscan a alguien que, sobre todo, lleve bien vivir prácticamente aislado. Y es que en Piel Island no hay habitantes.