La youtuber ha explicado en su último vídeo que se ha cansado del pelo azul y que ahora sus fans la verán morena

Ha revelado que se tiñó el pelo de azul durante mucho tiempo, pero que en enero de 2020 se cansó y decidió usar una peluca

Ahora, se ha quitado la peluca y les ha contado a sus seguidores que quiere iniciar una nueva era en su canal con el pelo castaño

Con más de un millón de seguidores en YouTube, Ter es una de las youtubers más populares de nuestro país. Podemos definirla como "la arquitecta de YouTube", ya que ella estudió esta carrera y se inspira en todo lo que aprendió durante su paso por la universidad para crear vídeos muy originales en los que explica desde cómo ha evolucionado las estructuras de las casas a lo largo del tiempo, por qué los arcos de Gaudí son tan increíbles hasta por qué considera que se debería hacer una rehabilitación del Edificio España de Madrid a la medida de Kim Kardashian.

Lleva compartiendo sus ideas en YouTube desde 2016 y desde hace tres años llevaba el pelo de un característico color azul que ya se había convertido en una de sus señas de identidad (vino a Yasss para hablarnos en 2017 de la historia drag luciéndolo), junto con el "bueno, adiós" que dice siempre en sus despedidas. Pues esas dos cosas, el pelo azul y dicha fórmula de despedida, se han terminado y es que Ter ha subido un vídeo a su popular canal en el que explica que se ha cansado de ambas y que a partir de ahora sus seguidores la verán con la melena castaña.

"Esto sí que es un plot twist [giro de guion inesperado]", anunciaba la youtuber con una publicación que ha subido tanto a Twitter como Instagram en la que posa ya como morena y en la que invita a sus seguidores a ir corriendo a YouTube porque tenía algo que contarles. La publicación de Twitter aún les ha dado alguna pista más a sus fans de lo que estaba ocurriendo, pues en ella se puede ver a la arquitecta sujetando una peluca azul.

"Llevo peluca desde enero de 2020"

"Tenemos que hablar", comenzaba diciendo Ter en su vídeo, para a continuación verla quitarse varias pinzas y sacarse una peluca que dejaba al descubierto un gorrito negro que cubría su verdadero pelo: una melena castaña oscura a la altura de los hombros. "Este es mi pelo, como el color de las cejas: ¡tampoco era tan difícil de deducir!", comentaba la youtuber con ironía, para después confirmar que había estado usando una peluca últimamente, pero dejando claro que no siempre lo había hecho y que en el pasado sí que había llevado su pelo real teñido de azul.

"A lo mejor tú ahora mismo estás pensando que todos mis vídeos son yo con peluca, vale, pues no", comenzaba diciendo Ter. "Yo empecé a teñirme el pelo hace como cinco o seis años y lo hacía yo [...] Me lo tenía de todos los colores: rosa, verde, rosa y verde, morado y naranja, azul y rosa, y de todas las combinaciones que se te ocurran", continúa explicando la youtuber mientras se veían imágenes de vídeos de años anteriores luciendo en su pelo los colores que iba enumerando.

"Después de explorar todos los colores, conecté con el azul. Era el que me daba más energía y el que me hacía más feliz. Me lo tenía tan bien que mucha gente pensaba que era una peluca [...] Pero en enero de 2020 decidí que me lo iba a teñir por última vez, porque hubo un tiempo en el que me a mí me hacía ilusión teñirme, pero luego se convirtió en una especie de preocupación y en una obligación", explicaba Ter.

"A lo largo de 2020, me fui dejando crecer, que se ve mazo en los vídeos las raíces y, cuando me creció lo suficiente, me hice una trenza y me lo corté", confesaba Ter mientras mostraba a cámara esa trenza de color azul que se cortó y guardó como recuerdo. "Empecé a tener un conflicto muy grande porque la gente me conocía como la arquitecta del pelo azul o la youtuber del pelo azul. El pelo azul es un branding muy fuerte y hasta se me ve así en mi página web. Entonces, empecé a llevar esta peluca azul", explicaba la youtuber a la vez que enseñaba su peluca.

Una nueva era

"Esta peluca solamente la he llevado en mis nueve últimos vídeos, lo que pasa es que no se notaba que la llevaba porque me la ponía muy bien", continuaba explicando Ter, que añadía que se había dado cuenta que ya no quería seguir usando la peluca para grabar sus vídeos: "Quiero ser morena". Pero esta decisión, le produjo "un conflicto interno": "Yo me identificaba mucho con tener el pelo azul y tener el azul era el origen de coordenadas de toda la estética de este canal: todos estos colores, todos estos fondos... Para mí todo eso tenía que ver con el pelo azul".

Ter compartía con sus seguidores el "shock" que le había supuesto asumir que se si quitaba la peluca y no se volvía a tintar, tenía que cambiar la estética no solo de su canal, sino también de su página web. "Este cambio, en realidad, me da un poco de miedo", confesaba la arquitecta después de bromear diciendo que no le importaría si le bajasen las visitas en YouTube por no tener el pelo azul porque eso demostraría que es cierta su idea de que la estética es muy importante.

"Esto es como el fin de una era, es una despedida: yo ahora voy a tener que desmontar todo este setting, quitar este sofá y buscar mi nueva identidad. No te creas que tengo un plan, estoy un poco a verlas venir", explicaba la youtuber, tras lo cual ha comenzado a desmontar el set en el que ha grabado sus vídeos en los últimos meses y lo metía todo en una caja sobre la que ha grabado con un rotulador azul la siguiente frase: "Ter, época azul, 2017-2021".

Pero para tranquilizar a sus seguidores, la arquitecta ha querido finalizar el vídeo asegurando que seguirá grabando vídeos para YouTube: "Esto quiere decir que el azul se ha acabado, pero Ter no se ha acabado [...] Mi intención es hacer bastantes vídeos a partir de ahora [...] Seguramente también empezaré a hacer bastantes stories en Instagram porque llevo prácticamente un año entero sin hacer stories porque para hacerlas me tenía que poner la peluca [...] Habéis presenciado un plot twist que te cagas y te digo otra cosa: es posible que deje de decir el 'bueno, adiós'. Son muchos cambios ahora, pero es que estoy hasta los cojones del 'bueno, adiós', forma parte de otra era".

La sorpresa de sus seguidores

Sus seguidores han flipado con lo que les ha contado Ter, pero le han dicho que está también "guapísima" de morena y que van a seguir a su lado porque adoran el contenido que crea para su canal de YouTube. Alguno ha comentado que la arquitecta ya había dado alguna pista de que llevaba peluca porque hizo un vídeo hace tres años en el que hablaba de la importancia de las películas en la industria audiovisual titulado "El secreto mejor guardado de Hollywood: las pelucas".