Aunque el actor de 'La casa de papel' negó a finales de septiembre haber quedado con La Vecina Rubia y aseguró no conocer su identidad, los fans piensan que ya habían quedado a finales de agosto y la prueba sería un vídeo que Silvestre subió a Instagram y en él se puede ver como entra en un jardín llevando un cajón flamenco, saluda a una chica rubia que no le hace ni caso porque está muy atenta al móvil y se pone a tocarlo mirando hacia una piscina.

Pero los fans no solo piensan que esta chica es La Vecina Rubia por la melena, sino por una pulsera que luce en el pie la joven del vídeo de Miguel Ángel Silvestre, la misma tobillera que llevaba la influencer en una de las historias de subió que Instagram, como ha señalado en su 'Drama Week' semanal Vai, una conocida youtuber cuyo canal se llama 'Between My Clothes'. "A nivel estética, cuerpo y tal, se parecen. Puede ser que sí o que no, pero se parecen [...] A mí me llega que estuvieron en Ibiza el mismo tiempo", ha comentado Vai.