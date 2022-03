"La situación es angustiosa; no pensábamos que llegaría tan lejos. En un momento así, en el que no puedes hacer más que esperar, sin saber a qué ni hasta cuándo, parece que la vida queda suspendida" , explica Anastasia, a la que le resulta "especialmente chocante" ver la exposición que está teniendo el conflicto en internet: "En TikTok salen decenas de directos de ucranianos retrasmitiendo su situación".

Por el momento, los familiares de Anna no quieren abandonar el país: "Dicen que no, que si todos ellos abandonaban el país no quedaría nadie para protegerlo" ; pero sí que tiene una amiga que intentó cruzar la frontera con Polonia el primer día tras la invasión y no puedo hacerlo porque iba con su bebé y, tras 20 horas guardando la fila sin la posibilidad de calentar agua para un biberón, decidió regresar a casa: "Ahora lo que hacen todos es esperar, esperar a lo que pasará hoy, a lo que pasará mañana...".

Anastasia no esperaba "ningún tipo de reacción", tampoco ahora que se ha visto que el conflicto bélico es ya una realidad: "Entrar en esta guerra resulta poco práctico para cualquier país ajeno". Anna sí que espera que esa reacción llegue, no solo por parte de su país de residencia actual, sino también por parte de la Unión Europea: "Lo que todos pedimos es ayuda por parte de Europa, porque Putin no va a parar, no creemos que pare. Todo esto va a ir a peor y si Europa, si España, si la Unión Europea no hacen nada, esto irá a peor".