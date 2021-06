TheGrefg da positivo en covid días después de acudir a la velada de Ibai: "No tenía síntomas"

David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg , había notado algún síntoma de coronavirus en los últimos días, así que tomó la decisión de realizarse un test rápido en directo: "Muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro", escribió.

Las reacciones al positivo de coronavirus de TheGrefg

Por este motivo, TheGrefg colgó en sus redes sociales un comunicado. "Desde que he tenido síntomas, he estado en casa aislado", explicaba el joven, "estoy avisando a todo el mundo con el que he tenido contacto. Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en COVID". Sobre el evento de Ibai Llanos, ha aclarado que "se cumplieron todas las medidas de seguridad, mi test de antígenos dio negativo y no tenía síntomas".