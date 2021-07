"Soy un hombre gay y también un campeón olímpico": el emotivo discurso de Tom Daley tras ganar el oro en Tokio

Por pura probabilidad, es imposible que en los clubes de fútbol o grandes eventos deportivos que reúnen a miles de personas de todas partes del mundo, como unos Juegos Olímpicos, no haya apenas representación o deportistas que formen parte del colectivo LGTBI. No obstante, en ocasiones, prefieren continuar en el armario por miedo a ser juzgados o discriminados.

A día de hoy la discriminación por tener una orientación sexual diferente de la heterosexual sigue siendo una realidad. Es más, esta discriminación se puede llegar a dar, incluso, dentro del seno familiar, como le ocurrió a Franciles, un joven que con 13 años se atrevió a contarle a su madre que era homosexual: "Veía a mi madre muy enrollada y se lo dije, pero me salió el tiro por la culata". No obstante, las cosas no ocurrieron como se esperaba: "Prácticamente lo que vino a decirme fue que yo tenía que cambiar, que sino no iba a pagarme la universidad".