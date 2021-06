Los recién graduados lo tienen peor para encontrar trabajo a causa de la pandemia: la contratación descendió un 43%

La desesperación de los jóvenes por la falta de empleo

Andrea Genovart, @infinitaespiral en Twitter, escribió un hilo viral en el que contaba su experiencia personal como joven en paro durante 2020: "ya estoy hasta los cojones, porque no puedo más, y porque después de siete meses ya no sé ni qué hacer ni como sentir(me)(lo)".

"Si no había trabajo, ahora menos. Ya no sabes si es mejor no buscar para no frustrarte. Aunque si no buscas te sientes culpable, necesitas un motivo para levantarte por las mañanas", escribía. Esta joven reflejó muy bien la frustración a la que se tenía que enfrentar tanta gente en la misma situación que ella.