Una mujer valenciana podría ser sancionada por vestir el traje masculino para acompañar a su novia fallera

"Creo que debo explicar por qué ELLA (Remarco lo de “ella” porque desgraciadamente es importante) no se puede vestir con la indumentaria valenciana, me parece algo bastante heavy e incongruente en pleno s.XXI. Agradecería difusión… Abro hilo", comienza diciendo Alicia.

"¿Por qué Laura no se puede poner en un acto oficial un Saragüell o un Torrentí si no está faltando en ningún momento a la indumentaria valenciana? ¿Por qué la tienen que sancionar?", se pregunta públicamente Alicia. "Me gustaría que Laura pudiese sacarme del brazo en la exaltación, pudiese acompañarme en la ofrenda a la virgen… Pero no puede", se lamenta la joven.