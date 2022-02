El look del actor y director de cine, un mono negro decorado con grandes lazos rosas, fue uno de los que más llamó la atención

Casanova ha señalado en Instagram haber recibido insultos homófobos tras su posado en la gala más importante del cine español

Las redes le han mostrado su apoyo tras la oleada de insultos y críticas que se ha desatado

El pasado sábado 12 de febrero se celebró en Valencia la gala de los Premios Goya 2022, que dejó momentazos como la aplaudida interpretación de 'Te venero' por parte de Rita Payés y C. Tangana o el reivindicativo discurso de la artista María José Llergo, que se llevó a casa el Goya a Mejor Canción Original por el tema 'Te espera el mar', con saludo a Penélope Cruz incluido. Pero también hubo, como siempre, mucha expectación y conversación en las redes sociales acerca de los looks que lucieron las estrellas del cine en la alfombra roja.

Uno de los estilismos que más llamó la atención de todo el mundo fue el del actor y director de cine Eduardo Casanova, que lució un mono negro ceñido al cuerpo decorado con dos grandes lazos rosas en la zona del escote, que sujetaban una capa rosa. Como ha explicado el actor de 'Aída', el traje es un diseño hecho a medida de la firma Mans Concept. Completó el look tiñendo su cabello del mismo tono rosa que los lazos y la capa del traje.

"Pero... qué maravilla es esto", le ha dicho el actor Asier Exteandía en Instagram, donde también le ha piropeado el modelo Jon Kortajarena: "Eres un artista en todo lo que haces". Unos comentarios que se sumaron a los de muchos fans del director de 'Pieles', que alabaron su look y le dijeron que iba "guapísimo": "Divino", "Esto es arte", "Me encanta". Pero no todo el mundo ha visto con buenos ojos su estilismo y también ha habido quien le ha criticado, algo que el actor reconoce aceptar, pero lo que no tolera son los comentarios homófobos que ha recibido.

Se planta ante la homofobia

"Los Goya son siempre una noche especial casi nunca exenta de polémica, y lo comprendo. Siempre hay comentarios de todo tipo, sobre todo por tu forma de vestir, los buenos (¡que este año han sido muchos!) y yo lo agradezco de corazón, y los malos, los cuales respeto profundamente porque para gustos, colores", ha comenzado diciendo el actor en un comunicado que ha colgado en sus historias de Instagram.

Pero ha añadido que lo que no va a soportar es que profieran insultos homófobos hacia él, que es lo que se ha encontrado en sus mensajes directos: "Pero entre todos esos comentarios y aunque yo nunca me suelo pronunciar no voy a consentir mensajes de profundo odio". A continuación, ha adjuntado uno de esos comentarios, en el que una chica le llamaba "sidoso": "Hijo de puta. Devuelve el dinero que perdiste en tu mierda de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso, vividor".

"La serofobia es muy peligrosa y contribuye aún más al estigma de las personas seropositivas. Este mensaje es absolutamente injustificable, es un mensaje de odio homófobo y serófobo", ha explicado el actor, que ha añadido: "Entre todos, debemos denunciar a esta persona y hacerle entender lo confundida que está, lo antigua que es y el daño que puede hacer"; a la vez que ha mencionado a la Policía Nacional,

Las redes se vuelcan con él

En Twitter, muchos seguidores del actor le han apoyado y han asegurado que es intolerable que sigan dándose este tipo de situaciones. Una de ellas ha sido la exdiputada Carla Antonelli, activista por los derechos LGBTBI: "Esto ya se ha convertido en una cacería brujas a las identidades y cuerpos disidentes: Eduardo Casanova denuncia los brutales ataques odio, LGTBIfóbia y serofobia por cómo fue vestido a los #Goya2022, espero que la policía haga caer el peso de la ley de forma ejemplar #BastaYA".

"Las tontearías que está aguantando Eduardo Casanova por el outfit de los goya. Vais pidiendo que los hombres no se vistan básicos y cuando va uno diferente le criticáis. Edu se puso lo que le dio la gana, y NO está obligado a representar a nada ni a nadie más que a él mismo", "Críticas a Eduardo Casanova por ir vestido como le da la gana en la gala de los Goya. España parece muy moderna, pero España no es moderna", se podía leer en Twitter.