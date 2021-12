Su mensaje continúa con: "Te invito muy amablemente a que me comas los cojones. Si tan valiente eres de escribir lo que has escrito, no seas cobarde y dímelo a la cara" . Para despedirse, el escrito lo firma como "el gay de la comunidad". Además, al final del escrito puede verse una fotografía de una bandera LGTBI que cierra el cartel.

Javier también ha ido informando de cómo ha evolucionado esta disputa a través de Twitter: "Ayer por la tarde ya no estaba el cartel, así que alguien lo quitó". No obstante, Javier volvió a ponerlo "con más celo". Sin embargo, y a pesar de haber puesto más celo, parece que esto no fue suficiente, ya que ha vuelto a informar de que una vez más lo han quitado: "He salido para venir al psicólogo y el cartel no estaba, para sorpresa de nadie. Cuando vuelva a casa lo vuelvo a colgar, aunque me da a mí que el cobarde este no va a dar la cara", concluye.