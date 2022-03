Pero no fue hasta el pasado sábado cuando Ana Guerra se animó a hablar ante los medios acerca de su relación, algo sorprendente si tenemos en cuenta que siempre se había mostrado reacia a hablar de su vida privada. Tras un concierto que tuvo lugar en Fuenlabrada en el que su novio, antes actor en 'Los Serrano' y ahora músico, le acompañó al piano, la tinerfeña le confesó al reportero de Europa Press que estaba muy feliz con su chico, que le daba seguridad estar con él en el escenario y que esperaba pasar toda su vida junto a él .

Víctor Elías ha confesado también que se encuentra muy feliz junto a su chica, con la quiere pasar toda la vida y formar una familia: "El momento personal y profesional que estoy viviendo es maravilloso, un 12 sobre 10. Con Ana estoy muy bien y ojalá sea para siempre. Hasta que me eche de su banda [...] Ahora mismo sí quiero formar una familia. Es algo que hace unos años no me planteaba por el trabajo y por la edad. Pero ahora acabo de cumplir 31 años y sí tengo ganas".