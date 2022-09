La insólita razón por la que un hombre ha dejado ser vegano: "Me mordió un perro y me fui al Mcdonald´s"

"El fan de Wanda" lo ha hecho de nuevo y ha sido materia prima de miles de memes y risas en redes gracias a una insólita confesión en una entrevista liderada por Tatiana Schapiro para el medio local Infobae en donde explicó que dejó de ser vegano luego de que lo mordiera un perro: "Dejé de ser vegano y vegetariano porque porque me mordió un perro entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde, entonces ahí dejé de ser vegano", explicó con seriedad.

Lejos de esconder su sorpresa e incredulidad, la periodista le volvió a preguntar si realmente había dejado de comer carne y más por la mordida de un perro y fue allí cuando el joven reafirmó su creencia: "La verdad que militaba para el veganismo, el vegetarianismo, pero me mordió un perro en la calle y dije 'Wow yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde entonces me fui a McDonald's automáticamente", concluyó.