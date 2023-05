De hecho, a una de las chicas (la pelirroja llamada Alicia) no le estaba haciendo ninguna gracia lo ocurrido. Era la única que, frente al cachondeo de sus colegas, dijo que le iba a "dar algo" si no llegaban pronto los técnicos para abrir las puertas y salir de ahí. Muchos de los comentarios del vídeo (que, obviamente, se ha hecho viral) están dedicados a ella, pues la gente empatiza con su miedo y claustrofobia: "Dios qué agobio, solo de verlo me falta el aire", "A mí ya me hubiera dado un ataque de ansiedad", "Me pasa eso y me da un infarto" o "¿Cómo se meten 7 personas en un mismo ascensor?" son algunos de ellos.