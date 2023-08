Queda por primera vez con un chico después de estar tres años hablando con él por videollamada: "Nervios"

En plena pandemia , en el año 2020, Alan vio a su ahora novia por las redes sociales, y se enamoró. Le dio a seguir y, finalmente, ella le aceptó. Hicieron su primer live y la chispa surgió entre ambos, pero la geografía de la basta Argentina no les permitía verse, a pesar de vivir en el mismo país.

"Estoy muy ansiosa porque siempre lo vi por videollamada. Entonces yo no sé ni cuánto mide. No sé si es más alto o más bajo que yo. Nunca le vi las piernas y nos vamos a conocer después de tres años. La ansiedad que tengo yo la puedo explicar. Me late el corazón mucho intentando tranquilizarme. Está por agarrarme un paro cardíaco", decía mientras subía las escaleras para encontrarse con Alan. En cuanto se vieron, se dieron un largo abrazo y después anunciaron en redes que sí, que están saliendo juntos.