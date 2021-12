Acusan a un youtuber de estrellar su avioneta contra una montaña para conseguir visitas: "Estaba planeado"

Trevor Jacob es un empresario, youtuber y exatleta olímpico, cuyos vídeos no suelen dejar a nadie indiferente. En su canal, sube vídeos de todo tipo, pero le encantan los deportes de riesgo y estos ocupan gran parte de su canal: "Llevé al repartidor de pizzas a hacer paracaidismo", "Fui a prisión por saltar de un tren", "Convertí mi casa en un skatepark", "Me quedé atascado en un telesilla", "Casi muero ahogado en un río y "Mi novia me dejó por otro hombre después de 10 años"; son por ejemplo algunos de los títulos de sus vídeos con más visitas.