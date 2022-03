Alizzz se ha convertido en el protagonista de un examen de primero de bachillerato: "Sube un punto a toda la clase"

Alizzz es uno de los productores musicales más conocidos del país. Además, también es cantante y lo hemos podido escuchar junto a Amaia Romero en 'El encuentro' o con C. Tangana en 'Ya no vales'. Además, en noviembre de 2021 ganó junta a Pucho tres premios en los Grammy Latinos , correspondientes a las categorías: Mejor canción de pop-rock por 'Hong Kong', Mejor canción alternativa por 'Nominao' y Mejor ingeniería de grabación de un álbum por 'El Madrileño'.

No sabemos cómo este examen ha llegado hasta Alizzz, ya que él no lo ha aclarado en su tuit. Sin embargo, lo que sí que ha quedado claro ha sido la petición que el cantante y productor ha lanzado al profesor de bachillerato.

Lo que posiblemente Alizzz no se esperase es que el profesor encontrase su tuit. Sin embargo, este no ha tardado en descubrirlo y contestar a la petición del productor: "Yo solo puedo hacer aquello a lo que me he comprometido por escrito, pero muchas gracias por tu interés".