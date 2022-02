"En qué la he cagao?" se preguntaba Alejandro en un mail enviado a su profesor de Costes. Probablemente detrás de esa pregunta no se encontrase un alumno maleducado, sino un alumno frustrado que ni se paró a pensar en que estaba escribiendo a un profesor y que, bueno, hay que guardar un poquito la compostura.

Su profesor no pasó por alto su mail, y su respuesta fue clara. Le envió un link del portal Aprende hablando sobre cómo escribir un correo electrónico en español , y después, respondió a su pregunta explicándole qué había hecho mal en el ejercicio del examen. Además, aprovechó para felicitarle porque, al parecer, Alejandro no lo había hecho tan mal como hubiéramos imaginado.

Aquí viene el troleo del alumno, que debía seguir muy descontento con su nota. "Muchas gracias por su respuesta e información otorgada, espero que en las próximas pruebas evaluativas dichos sucesos catalogados como erróneos mengüen, a la vez que mi afán por sacar la mejor nota distintiva suba a la inversa que dicha mencionada anteriormente", comenzó el estudiante. "Por mi parte, sería un placer poder coincidir con usted el viernes día 4 de febrero y poder revisar este alipori de prueba que espero que usted me pueda otorgar. Procuraré que en correos posteriores no se me refleje en mi ser una apariencia de un baldragas con aficiones de jumera, o un personaje estólido, y que no sea un correo escrito al suánfonsono. Quedo a disposición para cualquier correo cordial”, concluyó.