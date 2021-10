Tras pasar cuatro años estudiando un grado universitario, uno de los momentos más deseados por casi cualquier universitario es la graduación. Por culpa del coronavirus, han sido muchas las graduaciones que no se han podido celebrar; no obstante, ahora, que poco a poco la incidencia acumulada ha disminuido las universidades han retomado estas ceremonias.

Es más, el propio exalumno ha reconocido que gracias al apoyo de sus amigas no se sintió tan ridículo: "Menos mal que había tantas buenas amigas en el auditorio y me sentí como en casa… Me crucé con todas y cada una de las etapas que he vivido en Getafe en estos últimos seis años, y me alegro de que un momento así se quedara en familia (y para lxs que lo estaban viendo online)".