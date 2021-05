Luis Cepeda es muy activo en las redes sociales, algo que a sus fans les encanta, pues pueden tener un contacto más directo con él y, además, les permite descubrir joyitas del pasado de su ídolo. Y es que el cantante no tiene ningún problema en mostrar algunas anécdotas de su infancia o adolescencia para sacar alguna que otra carcajada a sus fieles seguidores.

Cepeda en traje

Como suele ocurrir, también le han recordado que creen que ha mejorado con el tiempo y que ahora está "más guapo": "Los años te han sentado de maravilla" , "Quiero tu glow up", "Qué elegante, pero qué desconocido", "¡Qué pose! Ya apuntabas maneras", "Lo bien que te han sentado los años". Aunque hay algunos que piensan que le "queda mejor una camiseta de AC/DC" que el traje.

Los bitcoins

Cepeda ha dado un original título a su foto en traje: "Ojalá volver a este momento... e invertir en Bitcoins" . El exconcursante de 'OT 2017' no ha explicado si estaba en una celebración familiar, en una graduación o simplemente probándose un traje aquel día, pero haciendo mención a los bitcoins se nota que está muy informado de las noticias económicas.

Por si no te sonaban de nada, los bitcoins son criptomonedas, es decir, un tipo de moneda virtual con la que puedes hacer pagos online y que no depende de ningún banco ni de ninguna otra autoridad. Ahora, están en el foco de atención porque su valor está cayendo a pasos agigantados. Los fans de Cepeda le han dicho que hizo bien por apostar por el mundo de la música y no por invertir en bitcoins.