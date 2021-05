El cantante ha estallado al pensar que el Gobierno quiere subir los impuestos a los autónomos y ha fantaseado con mudarse

Como Andorra "tiene mala fama" según él, ha fantaseado con asentarse en Portugal para evitar pagar un 62,5% de impuestos

Sus seguidores le han explicado que "es imposible" que pague tantos impuestos y le han recomendado que cambie de asesor fiscal

Parece que a Luis Cepeda le acompaña la polémica, ya que se ha visto envuelta en más de una desde que saltó a la fama siendo 'el eterno nominado' durante su paso por 'Operación Triunfo 2017'. Desde su enfrentamiento con VOX en Twitter hasta su visita a un centro de trastornos alimenticios, el cantante ha vuelto a sufrir 'la ira de las redes sociales' y ha despertado tantas críticas como pasiones, pues también tiene una legión de fans que siempre está ahí dispuesta a apoyarle y defenderle.

La polémica que ha generado ahora Cepeda comenzaba hace unos días con un tuit que ya ha borrado y con el que ha abierto de nuevo el debate sobre si en España se pagan demasiados impuestos y si los artistas (o youtubers) con altas rentas deberían marcharse a Andorra o a otros destinos que son paraísos fiscales o donde los impuestos son más bajos.

En el tuit en cuestión, el cantante mencionaba una noticia del diario digital Vozpópuli en la que se aseguraba lo siguiente: "El Gobierno plantea un sistema de autónomos con cuotas desde 90 a 1.220 euros mensuales". Cepeda comentaba la noticia insinuando que se mudaría fuera de España si esa medida entrase en vigor: "Andorra no, que tiene mala fama... pero Portugal es precioso" (a este mensaje le añadió un emoticono riendo).

Inicio del debate

Una de sus seguidoras, Sandra Troyano, comentó entonces que el cantante hablaba mucho del tema y acertaba al pensar que seguramente borraría el tuit en el que insinuaba que se iría a Portugal, como finalmente ha hecho: "Últimamente te estás planteando mucho dejar de pagar impuestos en España, ¿no? Y luego te marcas un borro borro...". Esta fan también le dejó claro que le planteaba esta pregunta siendo autónoma como él.

El gallego quiso responderle y con su contestación el debate dio paso a las bromas, ya que Cepeda planteó que pagaría el 62,5% de impuestos, un porcentaje que actualmente está muy alejado de la realidad para un autónomo que cobrase las cifras que él asegura manejar (el tramo más alto del IRF es del 45% para aquellos que ingresan más de 60.000 euros). Su tuit fue el siguiente: "No, no borro. Y pago impuestos como todo el mundo. Y no pido ayudas ni subvenciones como todo el mundo. Pero facturar 48k y pagar más de 30 al gobierno me parece un robo. Seas de derechas o de izquierdas. Y si eres autónoma y no lo ves, tienes un problema".

La advertencia de Twitter

La reflexión de Cepeda y, sobre todo, la afirmación de que un autónomo paga más del 60% de su sueldo en impuestos "al Gobierno" ha hecho que muchos hayan bromeado sobre su incapacidad para hacer cuentas y que le hayan advertido que "es probable" que su asesor fiscal le "esté robando". Entre la broma más repetida: aquellos que se han ofrecido a llevarle las cuentas para que pague lo que verdaderamente le corresponde respecto a su nivel de ingresos. Un usuario incluso le ha recordado que con los impuestos se pagan "programas de niños cantores en la televisión pública" (haciendo referencia al talent musical que le dio la fama).

Pero no todos se lo han tomado con humor o han hecho mano de la ironía para explicarle que estaba equivocado, ya que hay muchos tuiteros que le han atacado duramente y que han insinuado que es un egoísta y un ignorante con mensajes como estos: "Si facturas 48 y pagas 30 al gobierno, lo que te recomiendo es repetir la ESO para aprender a hacer bien las cuentas, que es gratis gracias a tus impuestos" o "Los impuestos se pagan al estado, no al gobierno. Si facturas 48k y pagas más de 30k, el problema es que no sabes hacer una liquidación de IRPF. Me pareces un mierda que quiere lujos a costa de que la gente se muera de cáncer o covid".

También ha habido muchos que se han puesto de parte del cantante y que han afirmado que comparten su visión sobre el tema impuestos. Le han agradecido que se haya mostrado tan sincero y que haya dado visibilidad a "la realidad de los autónomos": "Gracias Luis, creía que era la única que pensaba así. El trato del Gobierno a los autónomos en este país es deleznable". Incluso, el economista Daniel Lacalle, firme defensor del liberalismo económico y asesor en materia económica del líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado a su favor: "Los insultos que usted ha sufrido son injustos, estimado Cepeda".

