Los encontronazos han sido muchos y muy diversos. A veces con buenas formas y otros con tuits bastante fuertecitos

Algunos de los más sonados han sido los enfrentamientos entre Cepeda y Vox o el mítico de Malú y Amaia Montero

Nombra en una reunión de amigos la palabra ‘patio de colegio’ y alguien responderá en voz alta con una asociación improvisada: “¡Twitter!” Razón no le faltará.

Aunque es una fuente de conocimiento e información maravillosa, lo cierto es que la red social del pájaro azul tiene mucho de exacerbación histérica del yo, cada homínido con la creencia ciega de que su púlpito cuenta y modifica el curso del mundo, hasta el punto de que basta que alguien postee una fotografía de un vaso de agua y la frase “me encanta el agua” para que algún usuario siniestro le responda “No mientas, es ginebra”; y otro desconocido al que no hemos invitado añada en ese hilo que se va llenando de barro y costras; “El agua es mala”, a lo que seguirá algo del tipo “Asesino de agua”, “El agua no existe, son los padres”, “El agua me hizo mucho daño, ¿por qué quieres tú hacérmelo también?”.

Twitter es también un auténtico ring para los famosos que se buscan las vueltas a base de retuits y contestaciones regadas con gasolina, y estas son algunas de las peleas más famosas que ha tenido la red social. Encontronazos, enganches, salseo:

Embrujadas y cabreadas

Alysa Milano y Rose McGowan, las que fueran las hermanas brujas más famosas de la infancia de los niños de los 90, se echaron pócimas y calderos ponzoñosos en Twitter cuando Milano afeó a McGowan ciertos comentarios venenosos sobre el Partido Demócrata.

Bastó eso para que McGowan poco menos que acusara a Milano de capitalizar el movimiento Me Too y le recordara al mundo la rata tóxica que, por lo que cuenta, fue Milano en el set de ‘Embrujadas’, ese tiempo en que las dos anduvieron conjurando contra los demonios del inframundo y pintando pentáculos blancos en el suelo

El duro encontronazo de Cepeda y Vox

Luis Cepeda se convirtió en Trending Topic el año pasado en esta red social después de responder a un tuit del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la inmigración:

El cantante se indignó ante ese comentario y respondió a Abascal argumentando que “la renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir” y pasando un enlace a una página web que permite comprobar si una persona cumple los requisitos para percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Tras este tuit, la cuenta oficial del VOX decidió responder al cantante con otro mensaje: "Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural". Palabras a las que Cepeda también decidió contestar: "Que me de lecciones de a quien quiero o tengo que destinar mis impuestos un tío que ha cotizado un total de 0 años es el colmo de los colmo".

Malú contra Amaia Montero

Todo sucedió a raíz de unas declaraciones sobre Malú sobre la ofensiva contra los cuerpos no-normativos de las cantantes en la prensa en las que mencionaba de rondón a Montero, algo que la auténtica líder de La oreja de Van Gogh no se tomó demasiado bien.

"A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?", dijo Malú. A lo que Amaia Montero contestó con la ya mitiquísima frase: "A la Victoria's Secret de Malú: ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!". En apenas 12 horas el comentario tuvo más de 2.000 me gusta y de 900 retuits.

Taylor Swift, Nicki Minaj y Katy Perry

La excusa para este 'beef' de divas inmortales la puso Nicki con un comentario sobre los MTV Video Music Awards y su supuesta tendencia a premiar a las cantantes blancas y delgadas, algo que a Taylor le sentó peor que una playlist con todos sus temas versionados para bachata.

“Yo no he hecho nada más que quererte y apoyarte. No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres. Quizá un hombre se ha adueñado de tu cuenta”, dijo Swift públicamente, con un mensaje que tuvo casi 60.000 retuits. A esta merienda de sangre llegó a entrar Kim Kardasian, sin enterarse de mucho de lo que pasaba, y Katy Perry, atraída por el olor de las hogueras (se sabe públicamente que Swift y ella no se tragan en privado)

Myley Cyrus y Sinead O’ Connor

En Twitter, como pasa con las caras de Bélmez, todo depende del ángulo con el que mires lo que sucede. Solo hizo falta que Miley Cyrus dijera públicamente en un tuit que admiraba a Sidney O’Connor, y que se había inspirado en uno de sus temas al hacer ‘Wrecking Ball’, para que Sidney (aka la loca de los gatos) sacara los pies del tiesto con una especie de torpe patada en la puerta.