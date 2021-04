"Dos días después de subir las fotos tenía un mensaje de Mireya donde me decía me tenía que hablar porque le habían mandado mis fotos y éramos iguales. Y me comentaba que sus amigas se creían que era ella que había hecho un collage y que hasta su familia nos confundió. Entonces me mandó el collage con su foto y la mía y me quedé alucinando porque éramos iguales y teníamos hasta mismos rasgos", cuenta Raquel a Yasss. "La empecé a seguir y vi que en muchísimas fotos nos parecíamos muchísimo".