Le regala a su novia una prueba de ADN y descubren que son primos: "Soy pariente de alguien que se llama como tú"

Sin embargo, y aunque a veces pensemos que ya lo hemos visto todo, los usuarios de esta red social no dejan de sorprendernos y esta vez la que nos ha dejado sin palabras ha sido la tiktoker mattilathehun que ha confesado en esta red social cuál ha sido uno de los momentos más incómodos que ha vivido.

La tiktoker ha explicado que su madre es adoptada y que con su padre biológico no tiene relación, por lo que hay muchas cosas de su familia que desconoce; es por eso que para su cumpleaños su exnovio, que en aquel momento era su pareja, le regaló una prueba de ADN: "Para mi cumpleaños, el año pasado, mi ex me compró uno de esos kits de prueba de ADN", comienza diciendo la joven.