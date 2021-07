Además, en estas páginas web no hay solamente pisos en alquiler, sino que también se anuncian pisos que están disponibles para ser comprados. Este es, por ejemplo, el caso del piso viral de Bibao que ha triunfado en las redes sociales y no precisamente porque tenga muchos posibles compradores, sino todo lo contrario...

Y es que lo llamativo de este inmueble no es su precio ni su ubicación, sino la altura de sus techos, ya que al ser abuhardillados acaban siendo tan bajos que no muchas personas adultas cabrían en las habitaciones de esta casa. Es más, algunas personas en Twitter bromean con que "si tienes la mala costumbre de caminar erguido hazte con un casco, lo vas a necesitar".

Además, otro detalle que no ha pasado en absoluto desapercibido es que el piso no tiene calefacción y no, no es un piso en el sur de España que pueda permitirse no tenerla; sino un piso en pleno Bilbao donde las temperaturas en invierno sin calefacción son totalmente imposibles de sobrellevar.