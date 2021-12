Los anuncios de dos pisos de alquiler vuelven a causar indignación en las redes sociales: "Es absurdo"

Además, muchas personas no daban crédito a que aquello pudiera ser real, ya que no entendían cómo alguien querría pagar tal cantidad de dinero: "Pero cómo te vas a meter en un armario de 20m2 ganando 5.000€ al mes (que es lo que tiene que ganar alguien que pague 3.000€ de alquiler). En qué cabeza cabe. Es un absurdo".

La influencer respondió: "Técnicamente no me he independizado del todo (sigo viviendo con mis papás y dependo de ellos en cosas como la uni, comida, luz, agua y esas cosas jejeje). Pero yo pago todas mis cosas (Akasha, viajes, shopping y cualquier gasto personal) desde que tengo 18… 'Fácil' no es, pero difícil tampoco y la verdad es muy muy cool".