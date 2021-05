Any, la perrita que reparte comida a domicilio para recaudar dinero y ayudar a los animales de un refugio

Lo que ha comenzado a hacer este refugio, que se encuentra ubicado en el estado de Tlaxcala, es repartir comida a domicilio para recaudar fondos con los que comprar comida para los animales que viven allí. Sin embargo, este reparto no se lleva a cabo de manera convencional, ni mucho menos, sino que Any, una perrita, es la encargada de llevar la comida a las casas de sus clientes.

No obstante, los trabajadores del refugio han querido dejar claro en sus redes sociales, ante la viralidad de las fotografías de la perrita con su mochila de repartidora a domicilio, que Any siempre que sale a repartir comida va acompañada de los cuidadores del refugio. Además, han asegurado que ella no carga la comida: "Ella no trabaja y mucho menos la ponemos a cargar o la maltratamos", ha asegurado uno de los responsables de Garritas Guerreras al medio mexicano Regeneración.