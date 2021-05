Sus felinos formaban parte de su familia y quiso dejarles parte de su fortuna. Pero no solo el cantante de 'I Want To Break Free' era un gran amante de estos animales y es que la lista de famosos que adoran a los gatos es bastante larga : Taylor Swift, Katy Perry, Blanca Suárez, Ed Sheeran, Natalia Lacunza, María Pombo y Alba Reche son algunos de ellos, que experimentan los beneficios para la salud mental que tienen rodearse mininos. ¡Te presentamos a sus adorados mininos en Yasss!

1. Freddie y sus nueve gatos 'millonarios'

A otros de sus gatitos les dedicó su álbum debut en solitario, 'Mr. Bad Guy', que salió a la luz en 1985 y que incluye temas como 'I Was Born To Love You'. "Este álbum está dedicado a mi gato Jerry, también a Tom, Oscar y Tiffany, y a todos los amantes de los gatos en todo el universo", dijo Freddie. También les homenajeó a todos ellos en su último videoclip con la banda antes de morir: en 'These are the days of our lifes' (1991), el artista luce un chaleco con gatos estampados, sus propios gatos, que pintó uno de sus amigos en esta prenda.