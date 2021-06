Arranca la Selectividad: desde los primeros memes hasta las desigualdades que más molestan a los estudiantes

Los días previos a la selectividad son sin duda cuando más memes podemos encontrarnos en Twitter de los estudiantes que ya no saben qué más estudiarse o que están ya pensando en las vacaciones que se van a pegar cuando terminen sus exámenes.

En Yasss hemos hecho una recopilación de los mejores memes para que si estás a punto (o no) de examinarte puedas por lo menos echarte unas risas, que vienen muy bien para relajarse:

Los mejores vídeos de TikTok

No solo han utilizado los estudiantes Twitter para desahogarse en los días previos a Selectividad, sino que también han subido todo tipo de vídeos a TikTok mostrando cómo se sienten y lo mucho que han estudiado.

Los estudiantes se quejan de las desigualdades

No obstante, estos no son los únicos mensajes que podemos leer en las redes sociales relacionados con la selectividad. Además de los mensajes de nerviosismo y apoyo, hay muchos estudiantes que han aprovechado que esta fecha se acerca para quejarse (un año más) de las desigualdades existentes entre unas comunidades autónomas y otras; con el añadido de que estas no han disminuido en los últimos años; sino todo lo contrario, han aumentado.