Beatriz perdió la cartera y un chico que no conocía se las ingenió para devolvérsela: "La gente es buena"

No obstante, posiblemente en la cartera no lleves solo las tarjetas de crédito, sino tengas también el DNI, la tarjeta sanitaria e incluso dinero en efectivo… Pues fue esta angustia la que vivió Beatriz Sevilla cuando le robaron el bolso, dentro del cual llevaba también la cartera.

Sin embargo, esta angustia no le duró mucho tiempo, ya que al poco tiempo publicó en su perfil de Twitter que había conseguido recuperar su cartera gracias a un chico anónimo, al que no conocía de nada, que había encontrado su perfil de Instagram y fue a través de esta vía como se puso en contacto con ella.

"Perdón por escribirte así tan aleatoriamente, es que me he encontrado una cartera en el suelo llena de tarjetas y he estado buscando información para devolverla y pues, no sé cómo, he llegado a tu perfil", puede leerse en la conversación de Instagram que ha compartido Beatriz.