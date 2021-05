Bunny, la perra que habla con su dueña y ha llamado la atención de la comunidad científica

Seguro que alguna vez has oído esa frase de "qué listo es este perro, parece que entendiera cuando le hablas". Tendemos a pensar que los animales no son tan inteligentes como nosotros (y no lo son), pero que no sepan hacer ecuaciones de segundo grado no significa que sus capacidades puedan llegar a ser sorprendentes. Los investigadores llevan décadas estudiando las formas de comunicación y las habilidades de los animales, y el éxito de Bunny, una perrita que puede comunicarse o "hablar" a través de una alfombra comunicativa, ha sido tan llamativo que ha despertado incluso la curiosidad de los científicos.