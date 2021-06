Cuando nos aplicamos este tipo de tratamientos estéticos en casa, lo ideal es ser muy precavidos porque no siempre salen del todo bien. Es más, esta no es la primera vez que a una tiktoker se le cambia el color de la cara al aplicarse una mascarilla ; también le pasó a una joven de Malasia que probó una mascarilla casera de cúrcuma y se le quedó la cara completamente tintada de color amarillo, como puede verse en el siguiente vídeo:

Por lo menos ella al día siguiente no tenía una importantísima entrevista de trabajo...

"Todavía estoy verde"

La joven había visto a otras personas en TikTok utilizar la mascarilla y fue por eso que se animó a probarla ella también; pero nadie había avisado del riesgo que podría llegar a sufrir si no lo hacía correctamente.

Se puede ver en el vídeo como Toka se echa agua una y otra vez en la cara, se la exfolia, se restriega fuertemente… Pero nada. Acaba el vídeo y su cara sigue teniendo un tono verdoso del que no consigue deshacerse por mucho que lo intenta una y otra vez.

¿Habrá tenido que ir a la entrevista de trabajo con la cara verde?

La joven no ha dado más explicaciones sobre su entrevista de trabajo y si tuvo o no que ir con la cara verde, pareciéndose más a Shrek que a casi cualquier ser humano. No obstante, sus seguidores le dejaron en los comentarios infinidad de trucos para ayudarle a retirarse el producto al 100%.