Una chica cuenta lo que vivió al ponerse el DIU y muchas otras se sienten identificadas: "No te avisan de que duele"

Una tuitera nada más salir de ponerse el DIU ha querido contar su experiencia en Twitter

El hilo en el que ha contado cómo fue ese momento, nada agradable, se ha vuelto viral en la red social

Las experiencias de muchas otras chicas son similares y muy mejorables, sobre todo el trato y la poco información que habían recibido antes de la intervención

Todavía en 2021 sigue habiendo un gran desconocimiento con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad femenina. Hablar de temas como los métodos anticonceptivos que pueden utilizar las mujeres o las visitas al ginecólogo siguen siendo tabú para muchas personas y es por eso que a menudo suceden situaciones como la que ha vivido la tuitera @BlancaMiller.

Esta chica ha contado en su perfil de Twitter, de manera detallada, qué fue lo que vivió el día que le pusieron el DIU (un pequeño dispositivo de plástico, en forma de T utilizado como anticonceptivo). Su historia, no solo se ha vuelto viral en esta red social, gracias a la cual ha llegado a miles de personas, sino que además son muchas las mujeres que se han sentido identificadas con su testimonio.

Su experiencia no fue en absoluto agradable, sobre todo por la falta de información que recibió sobre lo que le iban a hacer. Ha sido ella misma quien, nada más ponerse el DIU, ha contado todo a lo que tuvo que hacer frente.

Y es que los preservativos no son los únicos métodos anticonceptivos que podemos utilizar en nuestras relaciones sexuales, aunque sea el más conocido o popular, hay otras formas de evitar los embarazos indeseados como, por ejemplo el DIU o las pastillas anticonceptivas.

Lo ideal es que cada persona descubra cuál es el mejor para ella, ya que por ejemplo las pastillas anticonceptivas pueden llegar a tener una gran cantidad de efectos secundarios:

Ponerse un DIU: una experiencia nada agradable

Esta chica comienza su testimonio contando cuáles fueron las condiciones en las que tuvo que firmar el consentimiento: "Me hacen firmar el consentimiento informado cuando ya estoy sin bragas ni pantalón". Además, por si fuera poco, "el consentimiento me lo ponen en la mesa con la cara a firmar boca arriba pero todo el texto explicativo boca abajo".

Dado que ya se había quitado las bragas y el pantalón, le tocó leerlo y hacer las preguntas necesarias "mientras estoy en mitad de la consulta con el coño al aire", explica esta chica que habría preferido firmar este documento antes de desvestirse para poder leerlo y preguntar al respecto con tranquilidad.

Además, le intervino un residente, "sin que nadie me avisase". Tampoco le avisaron de lo que duele que te pongan un DIU y eso que resulta que duele mucho: "Cuando he empezado a quejarme porque estaba flipando de dolor el médico me ha dicho que me relaje que sino me voy a marear 'solo es un pinchacito'".

Tampoco supieron informarle bien acerca de los síntomas que iba a sufrir: "En la consulta en la que decidimos poner el DIU me dijo que el día que me lo pusieran podría ir a trabajar sin problema y que sería un día normal con algo de molestias. Hoy me ha dicho que ni esfuerzos ni coger peso ni impactos ni estar mucho de pie. Yo trabajo de fisio", cuenta esta chica en su hilo de Twitter viral.

Un testimonio con el que muchas mujeres se han identificado

"Lo peor de todo es que esta no ha sido una experiencia excepcionalmente mala, pero es que podemos hacerlo mejor. Como sanitarios DEBEMOS hacerlo mejor; explicarle las cosas a los pacientes", ha continuado diciendo esta chica que no se ha equivocado en absoluto al afirmar que "esta no ha sido una experiencia excepcionalmente mala", ya que hay muchas otras mujeres compartiendo sus experiencias, también terribles, a raíz de este hilo.

El testimonio de la tuitera coincide con el de muchas otras chicas cuyas experiencias a la hora de ponerse un DIU tampoco fueron nada agradables: "Me pasó igual, la única diferencia es que yo salí de esa consulta con náuseas y mareo, llegando a estar hasta tres días así, y encima nunca se me reguló el ciclo, sangraba de forma aleatoria y en cantidades aleatorias", cuenta Andrea.

La experiencia de Eugènia fue también terrorífica: "Es tan triste que sea habitual pasar por cosas así. Cuando me lo pusieron, todo mal: el médico enfadado porque quería diu sin haber tenido hijos 'y si tienes una infección que te deje estéril luego no me eches las culpas'. Ya despatarrada 'eres muy estrecha igual no es la talla'".