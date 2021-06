Una chica ha sido expulsada de un gimnasio por llevar un top con el que se le veía la barriga: "Estoy tan avergonzada"

Shelby ha contado lo que le ocurrió en el gimnasio en un vídeo que ha sido visto más de 800.000 veces

Esta joven tiene claro que la echaron del gimnasio por estar gorda, no solo porque se le viera la barriga

La conversación que tuvo con la recepcionista es clave para entender el verdadero motivo por el que tuvo que irse

Hay lugares en los que es obligatorio seguir un código de vestimenta y este no siempre gusta a las personas que se ven afectadas por él. Este ha sido, por ejemplo, el caso de Shelby Rodríguez, una joven de Alberta, Canadá, a la que echaron del gimnasio por llevar un sujetador deportivo con el que se le veía la barriga.

Shelby lleva meses trabajando duramente para perder peso y, como de costumbre, fue a uno de los gimnasios de su ciudad cuando uno de los coordinadores se acercó a ella y le dijo que tenía que abandonar inmediatamente el gimnasio.

La joven lleva compartiendo desde marzo, a través de TikTok, su proceso de pérdida de peso y es por eso que también ha querido subir a esta red social lo que le ocurrió en el gimnasio en un vídeo viral que acumula ya más de 810.000 reproducciones y 48.000 likes; además de una serie de comentarios de todo tipo.

¿Por qué echaron a Shelby del gimnasio?

Shelby ha contado muy afectada en su vídeo viral, donde no podía parar de llorar, que le echaron del gimnasio por llevar un sujetador deportivo y enseñar la barriga. La joven asegura que cuando el coordinador le dijo que se tenía que ir del gimnasio por su vestimenta, ella preguntó en recepción que cuál era el problema.

La chica que estaba trabajando en recepción en ese momento le dijo que el gimnasio tenía la política de no dejar entrenar solo con sujetadores deportivos: "Fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga", explica Shelby en el vídeo.

No obstante, como Shelby no tenía ni idea de esta norma, la recepcionista le dijo que no se preocupara y que volviera a entrar a la sala de entrenamiento: "Está bien por esta vez, pero solo para que lo sepas para la próxima".

Shelby volvió a entrar en el gimnasio y continuó con su entrenamiento hasta que, de repente, "cuando llevaba 15 minutos en la cinta, el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera. Estoy tan avergonzada", asegura la joven que no puede parar de llorar.

¿Gordofobia o normativa estricta?

Shelby está convencida de que si hubiera tenido el vientre plano nadie le habría echado del gimnasio por entrenar con un top deportivo; en los comentarios podemos leer que hay personas que piensan igual que ella y quienes creen que le habrían expulsado igualmente, independientemente de su físico.

Han sido tantos los comentarios que Shelby ha recibido acerca de si fue o no gordofobia que la echaran del gimnasio, que la joven ha considerado necesario dar más detalles sobre lo ocurrido: "El código de vestimenta es lo que es, no puedo cambiar eso, lo que sea. Pero el número uno es cómo me habló la señora de la recepción. Dije: 'Oh, ¿no podemos usar sostén deportivo?' Y ella dijo: 'Bueno, no podemos simplemente tener la barriga colgando', en un tono despectivo. Eso ya no está bien", asegura Shelby en otro vídeo de TikTok.

¿Cómo combatir la gordofobia?

Los insultos hacia las personas gordas están, por desgracia, a la orden del día. Hay muchas personas que por su físico reciben constantemente faltas de respeto, insultos e, incluso, discriminación laboral. Es por eso que es indispensable utilizar también las redes sociales para combatir la gordofobia.