Llega el verano y con él los posados veraniegos en las redes sociales. Instagram y TikTok se están llenando ya de fotografías y vídeos de influencers que no solo visten bikinis preciosos, sino que sus cuerpos también son "perfectos".

Con el buen tiempo y el calor veraniego toca sacar del armario la ropa corta y también nuestras inseguridades y complejos. Es por eso que son tan necesarios algunos mensajes como el que ha compartido Beta Coqueta en su perfil de Instagram, que ha publicado un recordatorio de que todos, tengamos el cuerpo que tengamos, "estamos bien". Y es que para combatir la gordofobia es muy importante empezar por nosotros mismos, ya que muchas veces somos los más críticos con nuestro cuerpo.

Elisabet Benavent, ha inaugurado el verano con un posado en bikini y un texto en su perfil de Instagram con el que se ha ganado el aplauso de miles de personas que comparten su opinión y empatizan con ella, a pesar de que a una parte de sus seguidores les sigue resultando muy complicado aceptar su cuerpo tal y como es: "Ojalá fuese tan fácil... Ayer fui a probarme un vestido a una tienda, de esas que los vestidos son repegados y la dueña cuando me vio con el vestido me dijo... Anda, si incluso se te ve delgada", escribe por ejemplo Marina.

Un mensaje viral

Para recordarnos que todos los cuerpos son válidos, independientemente de nuestra talla, nuestras estrías o la celulitis que tengamos, la escritora de 'En los zapatos de Valeria' ha publicado un post en su perfil con el que ha conseguido llegar a miles de personas: "Empieza la temporada. La temporada de entrar en IG y ver cuerpos perfectos. Bikinis preciosos. Combinados estéticamente maravillosos sobre fondos marítimos. Siluetas esculturales tomando el sol sobre la cubierta de un barco que surca el Mediterráneo (imposible no acordarse de aquel vídeo de Brays Efe preguntándose por qué todas tienen amigos con barco)", posiblemente, uno de los mejores vídeos de Internet.

"Los bikinis de tiro alto son al verano lo que los ceñidos atuendos de ski son al invierno. Pero está bien. Que nadie lo lea como una crítica. No. Todo lo contrario. Está bien", ha continuado diciendo Elisabet que con su mensaje no quiere despreciar el físico de nadie, sino todo lo contrario.

El verano está para disfrutarlo y es por eso que "está tan bien que esa chica de cuerpo impecable pose en un barco como que yo luche contra la lycra del bañador que recogerá mis carnes para mojarme el culo en la piscina de mis padres o de cualquier amigo que me la ofrezca un rato".

"Todo está bien"

La escritora ha querido hacer hincapié en que todo está bien, tener el cuerpo que sea está bien y que lo verdaderamente importante es disfrutar del verano: "Que la cerveza con limón te hinche la tripa hasta que parezca que estás gestando un bebé de cebada. Que no digas que no a la paella junto a la playa. Que no te subas a un barco porque no tengas la oportunidad o porque te marees o porque no te apetezca".

Muchas veces nos martirizamos porque no nos entre la ropa del verano anterior o los bikinis que nos probamos, y Beta ha querido dejar claro que estas cosas no deberían suponernos tal quebradero de cabeza: "Que te rocen los muslos al andar. Que Woman Secret vuelva a sacar una colección de baño preciosa con una XL que no te cabe. Que tengas celulitis. O estrías. Que no tengas planes glamourosos para el verano ni churri con quien compartirlo. Que 'la operación bikini' te haya pillado mirando a otro lado".

Pero también está bien "el hecho de que este año estés cañón, que tengas la tripita plana, que los vestiditos cortos favorezcan a tus piernas kilométricas o que, seas como seas, poses feliz con una braguita brasileña, en el Mar Caribe, sujetándote los pechos para la foto con las manos con tu bolso de marca apoyado en la hamaca" y es que "TODO ESTÁ BIEN".

Lo verdaderamente importante este verano es no compararse con los demás, y mucho menos con lo que vemos en Instagram de ellos, "no dejes de hacer planes por avergonzarte de tu cuerpo (un respeto a tu cuerpo, señorita, que gracias a él sientes placer, recorres mundo y perreas hasta abajo). No critiques a la mujer de al lado por ser diferente".