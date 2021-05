“Así es el día de una gorda”: la divertida parodia de una joven sobre su rutina que ha triunfado en internet

Ver en redes sociales a una persona delgada comerse una pizza enorme o una hamburguesa pasa completamente desapercibido; pero cuando esta misma fotografía o vídeo lo sube una persona gorda los comentarios son radicalmente distintos : "No deberías comer eso", "esa comida no es sana" o "deberías ponerte a dieta" son algunos de los comentarios que estas reciben.

Se da por hecho que porque una persona esté gorda se alimenta de comida basura, no hace deporte y lleva una vida poco saludable; pero eso no tiene que necesariamente ser así.

La parodia viral del día de una gorda

El día de una gorda, según la sarcástica parodia de Blanca, comienza yendo a la nevera, su "sitio favorito", a buscar el desayuno y "como hoy no había bacon empanado cojo todo lo primero que pillo". "Luego me voy llorando por comer mucho y bueno pues me pongo a hacer deporte, la única sentadilla que hago en todo el mes".