Una chica es expulsada de un vuelo por llevar un top corto: "Fui escoltada fuera del avión por la policía"

Ray había montado en el avión con un top deportivo y un trabajador le pidió que se pusiera algo que le tapara más

Acabaron echándole del vuelo por no cumplir con el código de vestimenta de la aerolínea

La joven acabó en una sala donde fue interrogada por la policía y perdió su vuelo

Sabemos que para entrar a determinados lugares tenemos que seguir un código de vestimenta determinado, por ejemplo, hay restaurantes a los que no te dejan entrar si no vas vestido de manera formal o en algunos templos religiosos no puedes pasar si vas enseñando las piernas.

No obstante, los aviones no son unos de estos lugares en los que antes de montar nos paremos a pensar si la ropa que llevamos es o no apropiada. Cuando vamos a coger un vuelo, cada uno de nosotros elegimos la ropa normalmente en base a una cuestión de comodidad y sentirnos bien con nosotros mismos.

Pues bien, esto fue lo que hizo al tiktoker y rapera Ray Lin Howard, más conocida como Fat Trophy Wife. Esta chica tiene más de 35.000 seguidores en TikTok y fue precisamente a través de esta red social como documentó lo que le ocurrió el pasado 4 de agosto cuando iba a volar con la compañía Alaska Airlines.

Para contar su odisea intentando coger el vuelo, Ray subió un par de vídeos a su perfil de TikTok; uno de ellos, acumula ya casi tres millones de visualizaciones y el segundo casi 500.000.

Escoltada por la policía por llevar un top corto

En su primer vídeo de TikTok, el más viral, se le puede ver andando por el aeropuerto escoltada por la Policía. Ella estaba ya dentro del avión cuando un auxiliar de vuelo consideró que el top que llevaba era "inapropiado".

Fue precisamente por eso que la escoltaron hasta una sala donde fue interrogada por varios agentes de Policía que le preguntaron que qué fue lo que ocurrió: "Me acosaron por mi ropa. Me puse la camiseta", explica la chica en su clip viral.

Cuando la chica subió al avión llevaba un top deportivo y al llamarle la atención el auxiliar de vuelo se puso una camiseta más grande, sin embargo, esto tampoco fue suficiente para que le dejaran volar con la compañía: "Llevaba esto puesto, me pidieron que me pusiera la camiseta, me la volví a poner, y entonces se me acercaron de nuevo, diciendo que no podía llevar esto, que se me veía la barriga y que era inapropiado", incidió la joven.

La aerolínea tiene un código de vestimenta

El agente intentó tranquilizar a la tiktoker diciéndole que no se enfrentaba a ningún cargo penal, que si estaba en esa sala era simplemente para que ellos pudieran escuchar su versión de lo que había ocurrido.

Sin embargo, sí que le insistió en el hecho de que la aerolínea tiene un código de vestimenta "que debe seguir". No obstante, la chica ya había buscado cuál era este código y le dijo al agente: "Lo he buscado, estoy dentro del código de vestimenta permitido. Me están acosando y ahora me detienen. Llevaba una prenda, eso es lo que ha pasado".

Es por eso que la tiktoker sabía que el código de vestimenta en los vuelos de Alaska Airlines es "informal, y el requisito es simplemente una apariencia pulcra y cuidada. La ropa sucia o andrajosa y los pies descalzos nunca son aceptables. Se espera que uses tu buen juicio, pero los agentes de atención al cliente tendrán la autoridad final para rechazar el viaje por una vestimenta o apariencia inapropiada".