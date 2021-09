Llamamos "muelas del juicio" a los terceros molares ubicados en la parte más interior de la boca. Son las últimas muelas adultas que "salen" o erupcionan, y es frecuente tener problemas con ellas. No solo pueden provocar mucho dolor al salir, también pueden lesionar otros dientes o descolocar la dentadura al no tener espacio suficiente. Además, y debido a que son más difíciles de limpiar, son más propensas a desarrollar caries. Por esto, muchos dentistas recomiendan extraerlas incluso aunque no haya ningún problema con ellas, para evitar problemas futuros.

Por eso, Ana Victoria tuvo que dar explicaciones, sobre todo porque la gente estaba muy intrigada porque la chica no hizo ningún gesto de dolor o sangró durante el proceso. Así lo contó ella: "No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep. No siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre".