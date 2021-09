Dos chicas salieron a tomar algo con sus amigas y se acabaron gastando más de 600 euros solo en bebidas

Un grupo de amigas salieron a tomar algo, pero se les alargó la tarde mucho más de lo que habrían esperado

Compartieron el ticket de lo que se habían gastado en TikTok y su vídeo se volvió viral

Sus seguidores no dan crédito al dinero que estas chicas se llegaron a gastar y su vídeo se ha vuelto viral en TikTok

¿Quién no ha planeado alguna vez salir con sus amigos 'de tranquis' y ha acabado llegando a casa a las 8:00 horas con el sol de fuera? Pues bien, algo similar le pasó a un grupo de amigas en Irlanda. Las chicas habían quedado para tomar algunas cervezas, pero está claro que la quedada se alargó mucho más de lo que tenían previsto.

Que una noche de fiesta se alargue es normal, pero lo que le pasó a este grupo de amigas ha dejado a miles de personas sin palabras, ya que no se explican cómo fue posible que se les extendiera tanto la tarde para acabar pagando semejante cantidad de dinero en un único bar.

Thamara y Suelen son dos chicas que tienen una cuenta de TikTok conjunta y fue a través de su perfil en esta red social que contaron lo que les ocurrió cuando salieron a tomar algo con sus amigas, en un vídeo que se ha vuelto viral con más de 388.000 reproducciones y más de 38.000 likes.

Las chicas fueron junto a otras amigas al bar Railway en Drogheda para tomarse tranquilamente unas cervezas al mediodía; lo que no se esperaban es que la quedada se alargaría nada más y nada menos que once horas. Así es, las chicas no se levantaron de la mesa hasta que habían pasado once horas y tras haber pagado la escalofriante cantidad de 680 euros solo en cerveza.

Si todavía no has visto el vídeo seguramente pensarás que en la cuenta también entraría el pago de la comida que consumieron durante las once horas, pero eso no fue así, ya que en once horas no comieron nada (por lo menos no que tuvieran que pagar en el bar).

Así que, en esta lo que puede verse es la larguísima lista de distintos tipos de bebidas que consumieron: veintiséis cervezas Guinness, nueve Heineken, dos Carlsberg, siete Coors, cinco Moretti, diez Jägermeister, diez tequilas y diez Baileys. Además de todo esto, también pidieron algún Tía María, Jack Daniels y algún RedBull o unos cuantos combinados.