Un chico publica la mentira que le contó su expareja para iniciar una conversación con él: "La gente está loca"

La expareja de David, para iniciar una conversación con él y llamar su atención, le dijo que su padre se había muerto: "Mi ex me abrió (conversación) en enero diciéndole que su padre había muerto", empieza explicando este chico en un tuit donde ha contado la historia y se ha vuelto viral, con más de 7.000 retuits y 112.000 likes; además de los cientos de comentarios que ha recibido.

Hasta aquí todo normal, fue una manera eficiente de iniciar una conversación; sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando David ha descubierto que no fue otra cosa que una excusa barata de su ex para volver a hablar con él y que su padre sigue vivo: "Hoy ha subido una historia con él en una terraza bebiendo cerveza", ha explicado el joven.

Hay mentiras y mentiras, pero está claro que esta es una de las más fuertes que podríamos contar a cualquier persona. Utilizar la muerte de un familiar para iniciar una conversación con tu ex no es en absoluto una buena idea. Es más, es muy complicado que nunca se descubra, ya que puede que sin querer subas una foto con él o se lo encuentren por la calle.

Este tuit no ha tardado en volverse viral. Es más, son muchas las personas que han aprovechado la repercusión de este para contar las anécdotas más surrealistas que han vivido con sus exparejas: "Tengo tantas historias: Cuando un ex dijo que su papá estaba hospitalizado y estaba con él y después me enteré que andaba de peda o cuando termine a otro ex y en ese momento me dijo que lo iban a operar y que podía morir y yo no iba a estar para apoyarlo", escribe una chica.