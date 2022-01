Un chico dona un riñón a su suegra y un mes después su novia lo deja para casarse con otro

Uziel Martínez (@uziel.ms) se ha hecho viral en TikTok al contar que su novia le dejó y se casó con otro chico un mes después de que él le donara un riñón a su suegra

Muchas personas han flipado con la historia de este mexicano, que explicó que no odia a su exnovia aunque ya no sean amigos

El joven tiktoker ha alucinado con el alcance que ha tenido su historia y ha explicado que actualmente no tiene relación con su exsuegra

TikTok es impredecible y nunca se sabe cuando un vídeo se hará viral. Eso es lo que le ha ocurrido a Uziel Martínez (@uziel.ms en esta red social), un profesor mexicano de 28 años que ha alucinado al ver cómo uno de los vídeos que hace para divertirse ha superado las 16 millones de reproducciones en menos de una semana. En ese clip, el joven se miraba a cámara muy triste mientras se leía en pantalla: "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes...".

Muchos usuarios de esta red social se quedaron alucinados al conocer esta historia y la compartieron con sus amigos, haciendo que la vivencia de Uziel se propagase rápidamente y que se convirtiera para muchos en "el ganador" del trend de moda en las últimas semanas, que consiste en contar una experiencia amorosa fallida. "Le ganaste al de Harvard", comentaba todo el mundo, en referencia a otro vídeo que se hizo viral hace unos días en el que un chico contaba que había renunciado a su plaza en la prestigiosa Universidad de Harvard para quedarse al lado de una chica que le gustaba y que le dijo que ella solo le veía como un amigo.

Otro de los comentarios más repetidos era el de aquellos que le rogaban que no lo volviera a hacer, al que Uziel contestó en otro TikTok tirando de humor y diciendo que jamás lo repetiría porque no puede donar el único riñón que le queda o moriría. También ha habido muchos que le han suplicado que cuente la historia al completo y otros que le han pedido que no esté triste a la vez han alabado su gesto, señalando que piensan que es muy buena persona y que su exnovia no se portó bien con él.

La historia de Uziel

El joven ha querido tranquilizar a sus seguidores explicándoles que esa historia ocurrió hace nueve años, esto es, 2013 y que actualmente está "bien emocionalmente", además de resolver una duda que tenían muchos: no se lleva mal con su exnovia. "Creo que ella también está bien. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos".

Pero sus seguidores, que ya son más de 43.000 querían saber más acerca de esta historia, y el joven tiktoker le ha concedido una entrevista a otro creador de contenido, Magitok, al que le ha contado los detalles. "Fui yo quien se ofreció a hacer la donación. Estuve investigando bastante acerca del tema y pregunté a varios médicos. Me orienté y pensé que podría hacerlo [...] porque muchos doctores dicen que una persona puede hacer su vida normal con un riñón", ha revelado Uziel.

También ha querido aclarar que le donó este órgano a la que entonces era su suegra (y con la que actualmente no mantiene relación) de manera desinteresada y que su objetivo no era hacer que su ex se sintiera en deuda con él: "Mucha gente piensa que lo hice por el interés, por amarrarme a ella, por casarme, pero en realidad no fue así". Ha explicado que ha podido hacer una vida totalmente normal con un solo riñón desde hace nueve años y que espera que pueda seguir siendo así.