Esa pelea hizo que se rompiera el compromiso matrimonial, pero Eder decidió no cancelar la boda, ya que le hacía mucha ilusión pasar por el altar y tenía toda la fiesta preparada, en la que se había gastado más de 50.000 dólares, para la que había contratado 2 DJ y a la que estaban invitadas 120 personas. Como ha mostrado en Instagram (@edermeneghine), lo tenía todo listo y había creado una decoración especial en unos lujosos jardines para ese día tan especial. Eder optó por una decoración más convencioanl, pero podría haber conseguido que Pikachu fuera el padrino de su boda y que la comida estuviera decorada con cosas de Pokémon , siguiendo la nueva tendencia en bodas de Japón.

Como Eder estaba dispuesto a pasar por el altar, decidió aplicar el popular refrán español de "a rey muerto, rey puesto" y llamó a su exnovio, con el que seguía teniendo una buena relación, para pedirle que se casara con él ese mismo día. Probablemente el chef Hugo Oliveira se quedó bastante asombrado con la petición, pero lo cierto es que aceptó y los invitados al enlace fliparon al ver que por la puerta no entraba Dyl, el novio oficial de Eder, sino su ex...

"Nadie olvidará esa noche, estoy seguro", explicó Eder al sitio de noticias G1, por la sorpresa que le dio a sus 120 invitados, entre los que estaban algunas celebrities y personalidades brasileñas. Y es que, cuando llegó el momento de recibir al segundo novio, el arquitecto tomó el micrófono y le anunció a sus familiares y amigos (todos vestidos con ropa blanca al estilo ibicenco) que no se iban a encontrar a Dyl: "Cambié de novio" . Y fue entonces cuando Hugo entró en escena.

"Ese momento fue una locura. Había gente desmayada, más de 20 minutos de aplausos, una vibración con sombreros en el aire. Éxtasis total. La fiesta fue 10 veces mejor de lo que hubiera sido", explicó Eder sobre su gran noche, en la que ya su flamante marido no paró de llorar de la emoción. "Estoy muy feliz por el apoyo de nuestros amigos, la fiesta, la decisión de Hugo [...] Ningún novelista ha escrito una trama como esta" , comentaba el arquitecto, pletórico por el giro radical que había dado su boda.

En declaraciones a G1, Eder también explicó algunas de las razones por las que decidió romper su compromiso con Dyl, aunque no quiso valorar si fue una discusión por celos como se rumoreó: "Yo lo conocía relativamente poco. Nos gustamos el uno al otro, y me lo traje a vivir conmigo en mi casa. Hacía tiempo que tenía este deseo de hacer esta fiesta de casamiento, como la que hice: para muchas personas, muchos artistas [...] Pero él tiene 23 años y yo 60. Pensé que yo lo haría feliz, pero no fue así".