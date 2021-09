Le cobran un euro extra por pedir una tortilla de patatas sin cebolla: "Pienso pedir el libro de reclamaciones"

En lo único que hemos conseguido ponernos de acuerdo es en que la tortilla de patatas tiene que llevar huevo y patatas. No obstante, cuando vas a comer a un bar, muchas veces no sabes cómo te la van a servir, si con cebolla o sin ella; es por esto que hay gente que incluso lo llega a preguntar antes de pedirla para asegurarse de que la cocinan tal y como ellos quieren comerla.

Preguntar si la tortilla llevaba o no cebolla y pedir que se la hicieran tan solo con huevo y patata fue lo que hizo un tuitero que, cuando recibió la cuenta para pagar su comida se dio cuenta de que le habían cobrado un euro más precisamente por pedir que no le pusieran cebolla en la tortilla.

"Me han cobrado 1€ por pedir una tortilla 'SIN CEBOLLA''', así es, puede verse en el desglose que hay un cargo de un euro extra por pedir que la tortilla no lleve cebolla, algo que ha cabreado mucho al comensal.

Por si esa contestación no fuera suficiente, citaron también el tuit original y le respondieron: "La tortilla es con cebolla y el que no la quiera que la pague. 1€. Y de este burro no me bajo".