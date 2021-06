Un comentario del rey hace pensar que Leonor y Sofía son fans de BTS: los mejores memes

Sin embargo, lo que pasó a ser tendencia a la mañana siguiente en Twitter a raíz de esa cena no fue el encuentro entre ellos, sino el nombre de la princesa Leonor y el de la infanta Sofía. Ninguna de las dos estuvo en el evento, pero fue algo de lo que dijo su padre en la cena lo que ha hecho que el ARMY (así es como se hace llamar el conjunto de fans de BTS ) piense que tanto Leonor como Sofía son fans de BTS, el grupo musical de surcoreanos que está arrasando en todo el mundo.

Esta noticia se difundió entre los principales medios surcoreanos, llegando incluso al portal Naver , el principal contenedor de noticias de Corea del Sur, y fue así como se enteraron los fans de BTS que no tardaron en hacerse eco de ello en Twitter.

Twitter se llenó de memes

El ARMY, tras leer las declaraciones del rey, descartó que Felipe VI fuese fan de BTS, así que todo apunta a que tienen que ser sus hijas las que escuchen a esta famosísima banda de k-pop en casa. A los fans españoles de BTS les llamó tanto la atención que el rey hablase de su grupo favorito en una cena de Estado que no tardaron en llenar las redes sociales de memes.

Teniendo en cuenta que Leonor tiene 15 años y su hermana Sofía 14 todo apunta a que si su padre que tiene 53 conoce a BTS tiene que ser gracias a ellas. No es de extrañar, con la cantidad de fans que tiene este grupo de k-pop repartidos por el mundo, que la princesa y su hermana sean kpopers.

¿Dónde estudiará Leonor Bachillerato?

Tanto Leonor como Sofía son adolescentes y por eso no es de extrañar que le gusten grupos como BTS. No obstante, no son adolescentes al uso, son la princesa y la infanta de España y es por eso que Leonor tampoco estudiará Bachillerato en un instituto corriente.