La triste conversación entre una chica y su madre cuando sale de fiesta: "Si te pasa algo me muero"

No obstante, ¿te has preguntado alguna vez si se preocupan tanto cuando el que vuelve solo a casa es tu hermano (con o)? Pues bien, en el caso de Evelyn esto no sucede, cuando él sale están mucho más tranquilos. La joven ha expuesto en su perfil de Twitter cómo reaccionan sus padres cuando ella vuelve sola a casa.

En la conversación puede verse como Evelyn le manda a su madre el contacto de una amiga con la que va a pasar la noche, ha sido la madre quien se lo ha pedido para quedarse más tranquila: "Es por tener un teléfono de alguien con quien vas, pero tú mándame ubicación y cuando estéis ya en el tren, y si quieres os vamos a buscar por la mañana a la estación. No nos importa, me quedo más tranquila", puede leerse en el segundo mensaje de la madre.

A este mensaje, su hija le pide que se quede tranquila, que no va a pasar nada, a lo que ella le responde: "No te fíes de nadie cariño, hazme caso". Además, le pide que tenga en todo momento la bebida vigilada, que no la suelte: "Ya sé que soy una pesada, pero es que tú eres mi vida y si te pasa algo me muero", concluye la mujer.