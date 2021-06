Crocs con tacón, la colección de Balenciaga que está dividiendo a España: "No podía salir bien"

La moda es tan cambiante que creemos que ya nada nos puede sorprender, pero eso no es cierto. Estamos viendo constantemente en redes sociales como los famosos a los que seguimos se atreven con absolutamente todo: desde los cortes de pelo más arriesgados hasta las prendas de ropa más extravagantes, y a pesar de ello cuando salen zapatos como las nuevas Crocs las redes se revolucionan.

Está claro que para gustos colores, pero el resultado de la colaboración de Crocs y Balenciaga no está gustando a todo el mundo . Estas dos marcas de moda se han unido y han creado un diseño que no ha dejado a nadie indiferente; es más, las redes sociales se han llenado de comentarios y memes al respecto.

Las sandalias Crocs no gustan a todo el mundo, es un zapato muy peculiar, que ha conseguido dividir todavía más a sus fans y detractores tras su última colaboración con Balenciaga. Solamente hay que echar un vistazo a las redes sociales en los últimos días para ver que estos zapatos o los amas o los odias. No hay término medio.

Crocs de tacón

Además, esta nueva colección, que se llama 'Clones', no incluye solamente el zueco con tacón de aguja que se ha vuelto viral en Twitter, sino también unas botas fabricadas con el mismo material que los zuecos que hacen que, a pesar de su aspecto, sean muy ligeras. Estas, al igual que los zuecos con tacón, han sido diseñadas en tres colores: tanto en negro como en verde y gris. No obstante, han pasado mucho más desapercibidas que los zuecos de tacón.

Sin embargo, todavía se desconoce cuál será su fecha de lanzamiento y su precio , ya que todavía no están disponibles para comprarlas en tiendas.

No es su primera colaboración

Esta no es la primera vez que estas dos marcas se unen para sacar una colaboración, ya lo hicieron en 2017 cuando lanzaron unos zuecos con una altísima plataforma que también causaron todo tipo de opiniones.

Por un lado, estaban aquellos que amaban la apuesta, ya que a pesar de ser arriesgada, los zapatos parecían ser comodísimos; y por el otro estaban aquellos que los odiaban. Y es que estos zuecos nunca han gustado a todo el mundo (y no pasa nada).

¿Podrán los millennials comprarse los Crocs con tacón?

Todavía no sabemos cuánto dinero costarán estos zapatos; pero siendo una colaboración de Balenciaga y Crocs está claro que no serán en absoluto baratos. Así que, posiblemente si eres millennial no te los puedas permitir porque es una de las generaciones que más problemas tiene para ahorrar.