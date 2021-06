Este cambio en la tarifa de luz no ha gustado a todo el mundo y es por eso que en los últimos días las redes sociales se han llenado de opiniones al respecto. Es más, hay quien ya se ha tomado muy en serio lo de utilizar los electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o la plancha en las franjas horarias durante las cuales es más barato y esto ha empezado a ocasionar graves problemas de convivencia en algunas comunidades de vecinos.

La queja más viral

Sin embargo, esto no está sentando bien a muchos vecinos que escuchan el traqueteo de la lavadora mientras duermen. Esta situación no solo está generando memes en las redes sociales, sino que los vecinos de Gabriel ya han pegado una nota en las zonas comunes para avisar de que "la noche es para descansar, no para poner lavadoras".