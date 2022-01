Duki prende fuego a su ropa por error en mitad de un concierto en Argentina: "Antorcha humana"

El cantante está ahora dando una serie de conciertos por su Argentina natal y en uno de ellos, celebrado en Mar de Plata, tuvo un pequeño percance: casi se prende fuego por pegarse demasiado a uno de los lanzallamas que estaba situado en el escenario. El joven no calculó bien la distancia y su ropa se prendió rápidamente, lo que hizo que los fans que estaban viendo su show se llevasen un buen susto.

"Me paré en un lugar equivocado. En el momento sentí mucho calor y nada más", explicó Duki en Instagram respondiendo al streamer Coscu. Finalmente, todo quedó en un susto, ya que la imagen de verlo en llamas era muy impactante y nada tranquilizadora vista desde fuera, pero en realidad no se quemó la piel y su vida no corrió peligro en ningún momento.