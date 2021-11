El estricto código de vestimenta de una discoteca de Madrid que ha indignado a mucha gente: "Lamentable"

Son muchas las discotecas que obligan a sus clientes a vestir de una determinada manera. No obstante, hay locales que no solo se pronuncian sobre la ropa; sino que también obligan a los jóvenes a peinarse, por ejemplo, "sin mohicanas" y "sin degradados marcados". Estas condiciones no gustan a la mayoría de personas que se topan con ellas, ya que prefieren no "disfrazarse" o hacerse pasar por una persona que no son solo para poder entrar a una discoteca.